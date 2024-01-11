Політика

Зеленський звернувся до Естонії із закликом тиснути на лідерів, які обіцяли надати Україні 1 млн боєприпасів

11 Січня 2024 15:03
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естонія, зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на контракти за якими Збройні сили України зможуть отримати боєприпаси від партнерів.

Про це він сказав на спільній з прем’єр-міністеркою Естоніє Каєю Каллас пресконференції, відповідаючи на питання про очікування від партнерів.

“Це дуже практичні речі: рішення щодо артилерійського пакета. Єдине, що ми розраховували на нього у березні. І саме до березня була така розмова і пропозиція естонської сторони була до інших лідерів — отримати 1 мільйон. Ми не отримали повний пакет, на жаль. І сьогодні — це ініціатива Естонії — сьогодні вже можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна хоче отримати контракт на постачання боєприпасів.

“Бо іноді, так, ми до цього звикли в цій війні, і знаємо, що терміни іноді підводять наших військових, саме терміни. Але якщо в нас перед очима будуть контракти, то це дає надію, нехай з відтермінуванням і затримками це прийде на поле бою і посилить нашу армію. Тобто саме вашу ініціативу можна довести до кінця”, — сказав він.


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