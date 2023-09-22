Політика

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади

22 Вересня 2023 19:49
читать на русском →
зеленський, трюдо

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю прибув до парламенту Канади, де його зустрів прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Про це повідомляє”Європейська правда“.

У короткій заяві для ЗМІ Зеленський підкреслив вдячність Канаді, її владі й населенню за підтримку від найперших днів.

“Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою – військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги”, – сказав Зеленський.

Трюдо своєю чергою зазначив, що для нього зустріч із президентом України – “ще одна можна можливість сісти і поговорити про все, що нам потрібно зробити разом, щоб упевнитись у нашій підтримці верховенства права й усього, що робить Україна”.

Він також підтвердив, що Канада “рішуче й однозначно” підтримує Україну в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення РФ.

Лідери України й Канади, як очікується, обговорять оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю. Пізніше у п’ятницю, за повідомленнями канадських ЗМІ, Зеленський виступить перед законодавцями Канади.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Вересня 2023 18:37

Президент Америки все ж пообіцяв надати Зеленському невелику кількість ATACMS
22 Вересня 2023 17:24

Україна отримала від Данії танки Leopard 1 з дефектами
22 Вересня 2023 16:22

Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в Євросоюзі
22 Вересня 2023 15:21

Дуда заявив, що зернова суперечка не встане між Україною та Польщею
22 Вересня 2023 15:08

Командувач Повітряних сил прокоментував вибухи у Севастополі
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки