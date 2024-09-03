Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на тимчасово окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Як повідомили у Офісі президента, глава держави подякував Рафаелю Гроссі та його команді за вже десятий візит до нашої країни за час роботи моніторингової місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій українській станції.

Основна увага під час переговорів з главою МАГАТЕ була приділена питанням посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергообєктів.

Сторони домовилися щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні для забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій.