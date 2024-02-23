Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів у Львові  

Президент Володимир Зеленський 23 лютого у Львові зустрівся з делегацією американських сенаторів, яку очолив лідер Демократичної партії США Чак Шумер.

Глава держави у відеозверненні розповів, що подякував Сенату за позитивне голосування стосовно пакета підтримки України, передає Суспільне.

“Цей пакет — не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета”, — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що “демократії не мають самоусуватися з історичного процесу — з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили сучасний світ”.

Глава держави поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою — про “прямий зв’язок між тим, яку зброю мають українські воїни, та тим, якого результату досягає ворог”.

Зеленський пояснив, що достатність артилерії, достатність далекобійності — це ключові речі для України та Сил безпеки й оборони.

“І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети”, — додав президент.