Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії  у Лондоні

Президент України прибув до Лондона і зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє ОП.

Стармер зустрів Зеленського на Даунінг стріт, після чого вони проведуть переговори.

Також у Лондоні Зеленський зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Це вже другий візит Зеленського на Даунінг-стріт з моменту обрання Стармера прем’єр-міністром. У липні український президент став першим іноземним лідером, якого приймали в Лондоні після зміни уряду.

Стармер також зустрічався із Зеленським на саміті НАТО в липні.