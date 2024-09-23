Зеленський зустрівся із губернатором та сенатором Пенсильванії

Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія (США) Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом. Вдячний за всю підтримку. Домовилися працювати ще активніше, щоб наша спільна сила – України та Америки – збільшувалася», – розповів Зеленський.

Окремо він подякував всім, хто вітав українську делегацію у Скрентоні із синьо-жовтими кольорами.

«Ми дуже раді розпочати візит до Америки з цього міста, із вашого міста – зі Скрентона, з Пенсильванії. Для нас дуже важливо подякувати простим людям. Гадаю, що сьогодні ми матимемо таку можливість – від нас, від усіх українців подякувати всім американцям за підтримку. Ми дуже щасливі, що маємо таких партнерів. Сполучені Штати допомагали нам від початку повномасштабного вторгнення, але ми розраховуємо на подальшу підтримку. Ми вдячні Президенту Байдену, дякуємо двопартійній підтримці й таким заводам, таким робітникам, офіцерам, солдатам, хірургам, за всю підтримку, за те, що залишаєтеся з нами», – зауважив Президент на початку зустрічі.

У присутності Володимира Зеленського була підписана угода про співпрацю між штатом Пенсильванія та Запорізькою областю, її підписали губернатор штату Джош Шапіро та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.