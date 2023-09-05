Суспільство

Зеленський зустрівся із бойовими бригадами Запорізького напрямку

5 Вересня 2023 07:23
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війна, зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями, які беруть участь у відображенні російської агресії у складі оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” та вручив їм нагороди.

“Хочу сказати слова подяки за велику службу, яку ви несете всі ці місяці, і, на жаль, роки. Службу, яка стовідсотково приведе до перемоги України, українського народу заради майбутнього. Дякую кожному та кожній, що ви, незважаючи на високі ризики для свого життя, захищаєте нашу державу, кожну і кожного з нас. Я хотів би перед нагородженням, щоб ми вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих побратимів, хлопців, хто віддав своє життя заради суверенітету та незалежності нашої держави”, – наголосив Зеленський.

У повідомленні до відео зазначається, що йдеться про Запорізький напрямок. Командні пункти бойових бригад, які беруть участь у відображенні російської агресії у складі оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”.

“148-а окрема артилерійська бригада, 82-а окрема десантно-штурмова бригада, 71-а окрема єгерська бригада. Дякую за кожен ваш крок на шляху до перемоги України!”, – наголосив президент.


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