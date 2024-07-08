Зеленський зустрінеться зі спікером Джонсоном на саміті НАТО

У середу, 10 липня, під час саміту НАТО у Вашингтоні спікер Палати представників Конгресу США від республіканців Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на графік американського посадовця.

Очікують, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті Альянсу у Вашингтоні цього тижня.

Існує занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва з боку США у разі перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.