Суспільство

Зеленський зустрінеться зі спікером Джонсоном на саміті НАТО
8 Липня 2024 09:26
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зеленський, нато
Майк Джонсон / AP

У середу, 10 липня, під час саміту НАТО у Вашингтоні спікер Палати представників Конгресу США від республіканців Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на графік американського посадовця.

Очікують, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті Альянсу у Вашингтоні цього тижня.

Існує занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва з боку США у разі перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.


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