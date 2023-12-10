Політика

Зеленський зустрінется з Байденом

10 Грудня 2023 22:30
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зеленський, байден

11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.


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