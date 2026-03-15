Зеленський зробив кілька важливих заяв в інтервʼю CNN

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін ніколи не хотів зупиняти війну проти України і лише імітує готовність до переговорів. За словами президента, Росія також отримує додаткові доходи через війну на Близькому Сході, що посилює впевненість Кремля у продовженні агресії.

В інтерв’ю CNN Зеленський заявив, що Путін ніколи не мав наміру припиняти війну проти України і лише робив вигляд, що готовий до переговорів. За словами президента, російський лідер боявся Дональда Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів, тому «вів цю гру», демонструючи нібито бажання домовлятися.

Він наголосив, що Сполучені Штати мають посилити тиск на Росію. Інакше, за його словами, Путін не вестиме переговори добросовісно і продовжуватиме висувати ультиматуми Україні, зокрема вимогу вивести українські війська з власної території.

Президент також заявив, що війна на Близькому Сході приносить Росії додаткові доходи. За його словами, через усі санкції США та Європейського Союзу, а також українські далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі, у 2026 році Росія зіткнулася з дефіцитом понад 100 мільярдів доларів.

Водночас, за даними української розвідки, лише за два тижні війни на Близькому Сході Росія заробила близько 10 мільярдів доларів. Зеленський назвав це небезпечним, оскільки це додає Путіну впевненості у можливості продовжувати війну.

За словами президента, Росія готувала масштабну наступальну операцію, яку планувала розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь Україна провела власні контрнаступальні дії, щоб не допустити великого російського наступу.

Зеленський зазначив, що цей результат став можливим, зокрема, завдяки розвитку українських дронових технологій. За його словами, Росія почала втрачати 30–35 тисяч військових щомісяця через використання FPV-дронів та інших безпілотників.

Президент також заявив, що країни Близького Сходу та американські військові бази в регіоні потребують кращого захисту від атак дронів. За його словами, саме тому їм потрібні перехоплювачі безпілотників — технологія, яку Україна активно розвиває.

Зеленський наголосив, що війна на Близькому Сході має переважно повітряний характер, тому країнам регіону потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони. Він додав, що США мають власну авіацію та інші ефективні засоби, однак саме досвід боротьби з дронами став тим, за чим держави Близького Сходу звернулися до України.