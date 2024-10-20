Зеленський збирає РНБО щодо прокурорів-інвалідів та МСЕК

Президент України Володимир Зеленський призначив засідання РНБО, на якому розглядатимуться питання корупції в МСЕК і органах прокуратури.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

“На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО”, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, на Хмельниччині 49 прокурорів оформили інвалідність через корупційну схему голови обласної МСЕК Тетяни Крупи. Серед клієнтів “королеви, якій можна все”, виявився й обласний прокурор. Масштаби корупційних схем вражають.

Понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. Він стверджує, що правоохоронці Хмельницької області знали про масштабну систему, адже могли бути “співучасниками корупційних схем”. А виявити зв’язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців:

“Під час обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці Т. Крупи в обласній МСЕК було знайдено 104 тисячі доларів, які в період 2-4 жовтня Крупа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3-4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність”.

За словами журналіста, суть схеми полягає в наступному: чоловік, дружина якого має групу інвалідності, оформлює собі догляд і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. Проте й самі прокурори не цуралися оформлювати собі інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово, в порядку живої черги. Але чомусь корупційні схеми були викриті не місцевими правоохоронцями, а ДБР.

Виявити зв’язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували:

“Майже всі прокурори Хмельницької області виявилися… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т. Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О. Крупи (сина Тетяни Крупи)”.

До речі, прізвища прокурорів з інвалідністю Бутусов також оприлюднив. З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив лише один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури:

“Масштаби видачі інвалідних свідоцтв і пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами”.

Бутусов пояснив, що прокурори оформлювали групу інвалідності для себе не лише з метою уникнення мобілізації:

“Тут не в грошах справа – подивіться декларації цих 49, кожен прокурор області – це дуже заможна людина, вони всі мають десятки гектарів землі, квартири, будинки, машини, за рівнем статків прокурори перебувають в Україні на рівні еліти. Але згідно з законодавством про працю, люди з інвалідністю мають перевагу під час працевлаштування і в разі переміщення з посади на посаду, їх значно складніше звільнити”.

Крім того, це додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі “своєї” області до якоїсь іншої, “не такої зручної”.

Свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів і допомагали робити кар’єру в найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю.