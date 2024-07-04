Зеленський збирав Ставку: говорили про дрони і РЕБ

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача.

Засідання було тривалим, повідомив президент у вечірньому відеозверненні.

“Тривале було засідання, серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам”, – сказав президент.

Із доповідями на Ставці виступили командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров, глава Мінстратегпрому Олександр Камишін.

“Прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті”, – додав Зеленський.

Президент також повідомив, що міністр оборони Умєров доповів про деталі поїздки у США і реалізацію оборонних пакетів, які “оголошені вже, але ще не поставлені в Україну”. “Підштовхуємо цю логістику”, – сказав Зеленський.

Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках.

“Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині, але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних. І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату, кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні”, – додав президент.