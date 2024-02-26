Політика

Зеленський заявив, що з обіцяного ЄС минулого року мільйона снарядів, Україна отримала 30%

26 Лютого 2024 18:21
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зброя, Євросоюз
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим / Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом мільйона боєприпасів, Україна наразі отримала лише 30%. За його словами показник цих отриманих озброєнь не змінився від листопада 2023 року.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві, 26 лютого.

У глави держави запитали про постачання снарядів до України з ЄС, при цьому журналіст зазначив, що за даними ЗМІ “половина снарядів вже прибула”, але Зеленський заперечив цю інформацію.

“Що стосується Європи та того відсотка, про який ви сказали — це не зовсім так. З мільйона снарядів, який пообіцяв нам Євросоюз, прийшло не 50%, а 30%, на жаль. Поки так”, — відповів він.


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