Зеленський заявив, що з обіцяного ЄС минулого року мільйона снарядів, Україна отримала 30%

Президент Володимир Зеленський заявив, що з обіцяного Євросоюзом мільйона боєприпасів, Україна наразі отримала лише 30%. За його словами показник цих отриманих озброєнь не змінився від листопада 2023 року.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим у Києві, 26 лютого.

У глави держави запитали про постачання снарядів до України з ЄС, при цьому журналіст зазначив, що за даними ЗМІ “половина снарядів вже прибула”, але Зеленський заперечив цю інформацію.

“Що стосується Європи та того відсотка, про який ви сказали — це не зовсім так. З мільйона снарядів, який пообіцяв нам Євросоюз, прийшло не 50%, а 30%, на жаль. Поки так”, — відповів він.