Зеленський заявив, що військова підтримка Заходу повинна мати позитивний результат

Президент України Володимир Зеленський вважає, що військова підтримка країн Заходу повинна мати позитивний результат, зокрема, на полі бою.

Про це він говорив на пресконференції після розмови з президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

За словами українського лідера, на саміті він побачив підтримку від Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Польщі та інших країн, лідери яких запевнили, що будуть допомагати і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

“Ми з вами повинні розуміти, що все це [військова допомога] залежить і від того, які дії у нас будуть і на полі бою… Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліття нас буде хтось підтримувати… Я впевнений, що повинен бути позитивний результат”, – наголосив Зеленський.

Президент України також повідомив, що західні партнери пообіцяли, що підтримка не буде зменшуватись.