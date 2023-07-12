Політика

Зеленський заявив, що військова підтримка Заходу повинна мати позитивний результат

12 Липня 2023 19:34
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зеленський, нато, саміт

Президент України Володимир Зеленський вважає, що військова підтримка країн Заходу повинна мати позитивний результат, зокрема, на полі бою.

Про це він говорив на пресконференції після розмови з президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

За словами українського лідера,  на саміті він побачив підтримку від Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Польщі та інших країн, лідери яких запевнили, що будуть допомагати і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. 

“Ми з вами повинні розуміти, що все це [військова допомога] залежить і від того, які дії у нас будуть і на полі бою… Ми не можемо просто стояти на місці і розраховувати, що десятиліття нас буде хтось підтримувати… Я впевнений, що повинен бути позитивний результат”, – наголосив Зеленський.

Президент України також повідомив, що західні партнери пообіцяли, що підтримка не буде зменшуватись.


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