Суспільство

Зеленський заявив, що тривають експертизи ракети РФ з характеристиками міжконтинентальної балістичної
21 Листопада 2024 14:22
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Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення експертиз нової російської ракети, характеристики якої вказують на її міжконтинентальну балістичну природу.

Про це ідеться на сторінці Президента у Фейсбуці.

Зеленський зазначив, що 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, вшановуючи подвиги двох революцій і визнаючи силу українського духу. Водночас, за його словами, Росія знову підтвердила свою агресивну сутність, не поважаючи ні гідність, ні свободу, а також життя людей.

«Цього разу Росія застосувала нову ракету з характеристиками міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи», – уточнив президент. Він підкреслив, що Путін використовує Україну як полігон для випробувань нової зброї, бо боїться навіть нормального життя поруч. Президент наголосив, що Путін робить усе, щоб утримати контроль над Україною, не даючи їй можливості бути незалежною.

Зеленський також подякував усім українцям, які мужньо захищають країну від російського зла, відзначивши, що гідність – це те, що визначає Україну, і що це слово, ймовірно, більше не буде застосовуватися до Росії.


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