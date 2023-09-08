Політика

Зеленський заявив що санкції вводяться повільніше, ніж йде контрнаступ

8 Вересня 2023 17:29
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зеленський, контрнаступ

Президент Володимир Зеленський наголошує: що швидше Україна отримуватиме більше потужної далекобійної зброї, то швидше відбуватимуться контрнаступальні дії та звільнення від окупантів українських земель.

Про це повідомив глава держави, відповідаючи на запитання під час панельної дискусії на 18-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, цитує ОП.

Президент зазначив, що розуміє бажання людей якнайшвидше відновити територіальну цілісність України, бо зрештою спокій і мир у нашій державі й в усій Європі та світі буде тоді, коли Україна поверне всі свої території. Водночас Зеленський зауважив, що війна, яку веде Росія на території України, складна, і багато процесів уповільнюється.

Зеленський акцентував, що для пришвидшення контрнаступу Україні потрібна конкретна техніка, зокрема сучасні винищувачі.

“Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї…

Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети…

Є конкретні квадратні кілометри нашої землі, і кожен звільнений метр – це людське життя… Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ. Відновлення нашої території. Якщо в небі нас немає, а Росія є, вони зупиняють нас із неба. Зупиняють наш контрнаступ”.

Зеленський висловив подяку всім партнерам України на чолі зі США, які надають оборонну допомогу та зміцнюють українські Сили оборони.


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