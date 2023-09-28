Зеленський заявив, що факту отримання Росією ракет від Ірану поки не зафіксовано

Факту продажу Іраном росіянам балістичних ракет на цей час не зафіксовано, українські відповідні служби у контакті з партнерами займаються цим питанням.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Києві.

«На сьогодні інформація від наших відповідних органів і від партнерів, що поки що немає факту продажу ракет Ірану до Російської Федерації. Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням», – сказав Президент.