Політика

Зеленський заявив про новий етап війни

3 Травня 2024 18:23
війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Хмельницької області / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий етап війни з Росією. Ворог планує розширити наступальні дії.

Про це Зеленський заявив під час звернення до прикордонників з нагоди дня ДПСУ.

“Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії”, – заявив Зеленський.

Як відзначив президент, сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв – не буде здатний досягти своїх цілей.


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