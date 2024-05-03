Президент України Володимир Зеленський заявив про новий етап війни з Росією. Ворог планує розширити наступальні дії.

Про це Зеленський заявив під час звернення до прикордонників з нагоди дня ДПСУ.

“Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії”, – заявив Зеленський.

Як відзначив президент, сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв – не буде здатний досягти своїх цілей.