Зеленський записав звернення зі згорілої друкарні в Харкові

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до лідерів країн, які відмовилися їхати на “саміт миру” у Швейцарії, зі згорілої друкарні в Харкові.

“Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами.

Зусилля світової більшості – це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю”, – заявив президент.

Зеленський додав, що в саміті вже погодилися брати участь 80 країн.

Як відомо, у конференції відмовився брати участь Сі Цзіньпін, а також лідери Бразилії та ПАР. Невизначеною залишається присутність Індії.

За інформацією Bloomberg, президент США Джо Байден також не візьме участі в “саміті миру” у Швейцарії.