Зеленський запросив Трампа в Україну

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом запросив його до України. Той відповів, що “обов’язково приїде”.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

На запитання про те, яким Трамп бачить “справедливу угоду” про припинення російсько-української війни, він відповів: “Про це ще рано говорити”.

“У мене є мої ідеї, а у президента (Зеленського) є свої власні ідеї. Але мир має бути справедливим”, – сказав Трамп.

Трамп також наголосив на надто великій кількості смертей та руйнувань в Україні, на що Зеленський відповів, що йому слід відвідати українські міста, тоді кандидат запевнив, що зробить це.

“Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все”, – додав Трамп.

Під час своєї каденції на посаді президента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року Трамп жодного разу не відвідав Україну.