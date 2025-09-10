Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання у збитті російських БПЛА

Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі підтримку у боротьбі з російськими безпілотниками, зокрема допомогу в навчанні щодо збиття “шахедів”.

Про це глава держави повідомив у соцмережах після розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який поінформував його про наслідки нічної атаки.

За словами президента, серед виявлених дронів були також уламки “шахедів”.

“Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність”, — наголосив Зеленський.

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною.