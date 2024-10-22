Політика

Зеленський заперечив, що планував звільнити Буданова та Умєрова
22 Жовтня 2024 15:12
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зеленський, кадри
Президент Володимир Зеленський проводить нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником ГУР Кирилом Будановим / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що планував звільнити голову ГУР Кирила Буданова та міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це президент повідомив на зустрічі із журналістами, передає “Суспільне”.

“Я не збирався цього робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову теж не було такого питання”, – сказав він.

У вересні у ЗМІ поширювали інформацію щодо змін у військовому керівництві — нібито Зеленський планував замінити голову ГУР та міністра оборони.


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