Зеленський закликав західних партнерів зняти обмеження на використання зброї

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України зняти обмеження на використання зброї, наголосивши на важливості прийняття цього рішення.

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

Він наголосив, що це питання є ключовим для послаблення позицій російських військ та прискорення завершення війни.

“Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни”, – наголосив Зеленський.

За його словами, відсутність дозволу з боку західних партнерів на використання їхньої зброї на території Росії наразі компенсує сміливість та стійкість наших воїнів.

“І ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою”, – зазначив президент, пояснюючи важливість прийняття рішень партнерами.

Зеленський також висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася. Він заявив, що Україна продовжить вести дипломатичні переговори з партнерами, щоб отримати необхідну зброю та досягти справедливого миру.

“Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці – увесь наш народ, – коли захищають свою незалежність”, – підсумував президент.