Зеленський закликав Трампа публічно презентувати мирний план для закінчення війни

У середу, 20 вересня, президент Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно презентувати мирний план для закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Водночас Зеленський наголосив про “червоні лінії” у мирному плані для закінчення війни. Президент попередив Дональда Трампа, що будь-який мирний план, який передбачає відмову від своїх територій, наша влада розглядати не буде.

“Тож (якщо) ідея полягає в тому, аби забрати частину нашої території й віддати Путіну, то це не формула миру”, – сказав Зеленський після виступу на Генасамблеї ООН.