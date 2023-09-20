Політика

Зеленський закликав Трампа публічно презентувати мирний план для закінчення війни

20 Вересня 2023 07:00
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трамп, зеленський

У середу, 20 вересня, президент Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно презентувати мирний план для закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Водночас Зеленський наголосив про “червоні лінії” у мирному плані для закінчення війни. Президент попередив Дональда Трампа, що будь-який мирний план, який передбачає відмову від своїх територій, наша влада розглядати не буде. 

“Тож (якщо) ідея полягає в тому, аби забрати частину нашої території й віддати Путіну, то це не формула миру”, – сказав Зеленський після виступу на Генасамблеї ООН.


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