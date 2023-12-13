Політика

Зеленський закликав США передати Україні ATACMS більшої дальності, – Politico

13 Грудня 2023 09:44
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зеленський, сша, зброя

Президент України Володимир Зеленський закликав США надати українським військам ракети ATACMS. Йдеться про ракети більшої дальності.

Про це повідомляє Politico.

За даними джерел видання, Зеленський під час зустрічі зі спікером Палати представників США, республіканцем Майклом Джонсоном порушив питання про необхідність постачання Україні ATACMS більшого радіуса дії.

Раніше США передали Збройним силам України ракети ATACMS меншої дальності. Їх вже успішно використовують українські воїни.

Також Politico нагадує, що останніми тижнями республіканці закликали президента США Джо Байдена надати Україні ракети більшого радіуса дії, щоб українські сили могли вражати російські цілі на більшій відстані.


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