Політика

Зеленський закликав партнерів дозволити атакувати російські аеродроми, з яких злітають бомбардувальники
18 Липня 2024 14:22
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Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України закликав надати дозвіл використовувати їхню зброю для знищення військових об’єктів на території РФ.

Про це глава Української держави заявив під час виступу на інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Великій Британії.

«Чим менше у нас буде обмежень для використання зброї, тим більше Росія буде рухатися у напрямку миру. З російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, громадян. Всі ці аеродроми необхідно знищити. Це означатиме не лише знищення певних цілей, а й здатності Росії продовжувати цю війну», – розповів Зеленський.

Він також відзначив, що реальність на полі бою пояснює ситуацію краще за будь-які розмови.

«Ми не дали Росії можливості просуватися на Харківщині. Путін пожертвував десятки тисяч своїх громадян, але нічого важливого і значимого не досягнув. Це стало можливим завдяки хоробрості наших воїнів та хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження на використання зброї поруч із кордоном. Чи призвело це до ескалації? Ні. Навпаки, це заблокувало спроби Путіна розширити війну. Чи відреагував якось Путін? Ні», – зауважив глава Української держави.

Він додав, що «ми можемо завершити цю війну завдяки дипломатичним зусиллям та зброї».


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