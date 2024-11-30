Політика

Зеленський: Захід оснастив лише 2,5 бригади замість обіцяних десяти
30 Листопада 2024 14:51
зеленський
Українські військовослужбовці під час військових навчань / Reuters

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News заявив, що партнери забезпечили озброєнням лише 2,5 українські бригади замість десяти. За його словами, ключова проблема не у кількості військових, а в браку зброї та техніки для них.

“Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема — це 10 бригад, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися із США та європейськими союзниками, але станом на сьогодні Європа і США повністю оснастили лише дві з половиною бригади”, — пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що причиною затримок є бюрократія, низький пріоритет цього питання для деяких партнерів та інші фактори.

“Хтось запитав мене про мобілізацію, і я відповів: ви хочете, щоб люди йшли на смерть без зброї?” — обурився він. Україна формує чисельність своєї армії, виходячи з необхідності зберегти якомога більше життів, додав Зеленський.

На завершення він звернувся до партнерів: “Якщо європейські чи американські чиновники мають ідеї щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів займатися своїми справами, а ми будемо займатися своїми”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Листопада 2024 14:51

Зеленський: Захід оснастив лише 2,5 бригади замість обіцяних десяти
30 Листопада 2024 13:23

Кабмін додав дантистів до “заброньованих”
30 Листопада 2024 11:48

ЗМІ: Російські та сирійські літаки бомблять Алеппо
30 Листопада 2024 10:47

Сили оборони вночі збили 8 БПЛА
30 Листопада 2024 10:37

“Путін буде щасливою людиною”: Експерти Sky News про інтерв’ю Зеленського
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки