Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News заявив, що партнери забезпечили озброєнням лише 2,5 українські бригади замість десяти. За його словами, ключова проблема не у кількості військових, а в браку зброї та техніки для них.

“Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема — це 10 бригад, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися із США та європейськими союзниками, але станом на сьогодні Європа і США повністю оснастили лише дві з половиною бригади”, — пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що причиною затримок є бюрократія, низький пріоритет цього питання для деяких партнерів та інші фактори.

“Хтось запитав мене про мобілізацію, і я відповів: ви хочете, щоб люди йшли на смерть без зброї?” — обурився він. Україна формує чисельність своєї армії, виходячи з необхідності зберегти якомога більше життів, додав Зеленський.

На завершення він звернувся до партнерів: “Якщо європейські чи американські чиновники мають ідеї щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів займатися своїми справами, а ми будемо займатися своїми”.