Політика

Зеленський виступить у Бундестазі наступного тижня 
7 Червня 2024 07:30
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зеленський, німеччина
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України прибуде з візитом у Німеччину наступного тижня. 

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У вівторок Зеленський вирушить до Берліна, де, як очікується, виступить з промовою в Бундестазі. 

Конференція з питань відновлення України, організована Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, відбудеться у вівторок та середу наступного тижня. 

Німецьке видання підкреслило, що хоча це буде не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, він вперше особисто виступить у Бундестазі. Для цього депутати мали б зібратися на спеціальне засідання.


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