Політика

США можуть відправити військових підрядників в Україну, – CNN 
25 Червня 2024 21:46
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Пускові установки ЗРК Patriots в аеропорту Жешув. Польща / Фото: Reuters

Адміністрація президента США наближається до зняття фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні. Мета – допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь.

Про це повідомили CNN чотири американські чиновники, знайомі з цим питанням.

“Ця зміна означатиме ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи надати українським військовим перевагу у протистоянні з Росією. За словами чиновників, ця політика все ще перебуває на стадії розробки і ще не отримала остаточного схвалення президента Джо Байдена”, – йдеться у повідомленні.

У разі схвалення Пентагон уперше з 2022 року зможе укладати контракти про розміщення американських підрядників в Україні. До прикладу, пише CNN, винищувачі F-16, як очікується, потребуватимуть регулярного ремонту після того, як Україна почне їх використовувати.

Одне з джерел вказало, що американські компанії, які братимуть участь у тендерах Пентагону, повинні будуть розробити надійні механізми зменшення загроз для своїх співробітників в Україні.


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