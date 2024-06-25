Росавіація перестала публікувати інформацію про кількість літаків у російських авіакомпаній

Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) перестало публікувати інформацію про кількість літаків у парках російських авіакомпаній. На це звернув увагу росЗМІ.

Раніше в реєстрі були вказані тип і кількість літаків кожного перевізника. Тепер там залишилася тільки інформація про моделі літаків.

У прес-службі Росавіації підтвердили, що більше не будуть публікувати чисельність парку. Причину такого рішення не пояснили.

Востаннє реєстр оновлювали в жовтні 2023 року. Тоді в ньому було вказано 116 авіакомпаній, в авіапарках яких перебувало 2228 літаків і вертольотів. Дані про кількість цивільних повітряних суден продовжує публікувати Єдина міжвідомча інформаційно-статистична система (ЄМІСС), але вона отримує цю інформацію безпосередньо від авіапідприємств. Згідно з її базою, на кінець першого кварталу 2024 року парки російських перевізників було представлено 1772 літаками і вертольотами.