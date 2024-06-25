Росіяни шукають шляхи аби вклинитися в нашу оборону, – Генштаб

Впродовж дня ворог намагається шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 19:00.
- На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів потіснити із займаних позицій українських захисників в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення – триває.
- На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки. На даний час одне боєзіткнення ще продовжується.
- Успіху не мали 12 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Ще один бій триває. Українські воїни контролюють ситуацію.
- На Краматорському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського. Вісім штурмових дій українські воїни відбили, одна атака продовжується.
- На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Успіху не мали 32 штурми агресора, ще сім бойових зіткнень тривають.
- Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до шести, з яких дві – відбито та чотири – ще продовжуються.
- На Придніпровському напрямку безуспішно завершився штурм окупантами позицій наших оборонців в районі Кринок. Ситуація контрольована.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.