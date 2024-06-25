Суспільство

Росіяни шукають шляхи аби вклинитися в нашу оборону, – Генштаб
25 Червня 2024 19:40
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війна
Робота артилерії 47 окремої механізованої бригади / Фото: 47 ОМБр

Впродовж дня ворог намагається шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 19:00.

  • На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів  потіснити із займаних позицій українських захисників в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення – триває.  
  • На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки. На даний час одне боєзіткнення ще продовжується. 
  • Успіху не мали 12 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Ще один бій триває. Українські воїни  контролюють ситуацію.
  • На Краматорському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського.  Вісім штурмових дій українські воїни відбили, одна атака продовжується. 
  • На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу.  Від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників в районах Новоолександрівки, Воздвиженки,  Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки.  Успіху не мали 32 штурми агресора,  ще сім бойових зіткнень тривають.
  • Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та  Костянтинівки.  Загальна кількість атак тут зросла до шести, з яких дві – відбито та чотири – ще продовжуються.  
  • На Придніпровському напрямку безуспішно завершився штурм окупантами  позицій наших оборонців в районі Кринок. Ситуація контрольована.  

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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