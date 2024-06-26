Суспільство

Північна Корея здійснила невдале випробування гіперзвукової ракети
26 Червня 2024 07:50
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кндр, ракета
Ілюстративне фото / AP

КНДР провела невдале випробування гіперзвукової ракети. 

Про це пише південнокорейське видання Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що ракета була запущена з Пхеньяну або біля нього близько 5:30 ранку. Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять детальний аналіз.

Запуск відбувся після того, як Північна Корея різко розкритикувала прибуття до Південної Кореї американського авіаносця USS Theodore Roosevelt і попередила про вжиття заходів стримування проти того, що вона назвала “провокаційним актом”.


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