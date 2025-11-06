Зеленський ввів нові обмеження для РФ та повідомив про набуття чинності 19-го пакету санкцій ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення та повідомив про набуття чинності 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Нові обмеження спрямовані на російський експорт і схеми постачання електронних компонентів.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

“Працюємо також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС. Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно”, – йдеться в повідомленні.

Україна також запровадила власні санкції проти російських суб’єктів, що займаються видобутком ресурсів в Арктиці й фінансують війну. Зеленський зазначив, що цей крок буде врахований у майбутніх санкційних пакетах партнерів. Крім того, глава держави доручив підготувати нові рішення РНБО щодо обмежень проти російських пропагандистів, виробників зброї та колаборантів.

Президент додав, що Україна готує санкційну відповідь на обмеження Росії проти українського прем’єра та урядовців. Він підкреслив, що російські санкції не мають реального впливу, однак Україна реагуватиме на будь-які форми ескалації з боку РФ.