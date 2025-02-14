Політика

Зеленський ввічливо відмовився підписати угоду зі США щодо корисних копалин, – WP
14 Лютого 2025 20:50
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Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати в Мюнхені угоду зі США, яка передбачала, що Сполучені Штати отримають половину всіх запасів корисних копалин України.

Про це повідомив журналіст The Washington Post Джош Рогін, посилаючись на слова американських конгресменів, які беруть участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

«Кілька конгресменів тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація конгресу США вручила Зеленському папір, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надавав би США права на 50% майбутніх запасів корисних копалин України. Зеленський ввічливо відмовився це підписувати», – розповів Джош Рогін.

Джерела агентства Reuters водночас повідомили, що Зеленський під час зустрічі з групою американських сенаторів у Мюнхені висловив стурбованість щодо угоди, підготовленої США. «Зеленський відчув, що його необґрунтовано просять підписати те, з чим він не мав можливості ознайомитися», – сказав один зі співрозмовників агентства.

За словами джерела Reuters, Зеленський заявив, що Україна зробить свою пропозицію, яка ґрунтуватиметься на українській конституції. Представники Києва 14 лютого передали США свої пропозиції щодо двосторонньої угоди з корисних копалин, зазначає агентство.


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