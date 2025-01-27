Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту: фоторепортаж

Щорічно 27 січня міжнародна спільнота вшановує пам’ять жертв Голокосту. Напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту та 80-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, Президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті жертв Голокосту.

Про це повідомляє Офіс президента.

Злочин Голокосту ніколи не має бути забутий і ніколи не повинен повторитися, заявив президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голокосту.

“Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ – убити всіх його людей, знищити все, що нагадувало про євреїв. Шість мільйонів жертв. Злочин Голокосту ніколи не має повторитись, але поступово, на жаль, памʼять про Голокост стає слабшою. І зло, яке намагається знищувати життя цілих народів, досі залишається у світі”, – написав Зеленський.

Глава держави встановив лампадку до пам’ятного знака “Менора” на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”. У церемонії також узяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, члени уряду, рабини та представники дипломатичного корпусу.

Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту: історична довідка

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7). Відзначається щорічно 27 січня.

У цей день у 1945 році солдати 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого нацистського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау, розташованого в Освенцімі.

За час існування цього табору, за різними оцінками, у ньому загинуло від 1,5 до 2,2 мільйона людей. Загалом, під час Голокосту, жертвами масового знищення євреїв у період Другої світової війни стали, крім 4,5 мільйона дорослих, ще 1,5 мільйона дітей.

“Голокост, що призвів до винищення однієї третини євреїв і незліченних жертв з-поміж представників інших меншин, буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і упередженість”, – зазначено в резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Її ініціаторами стали Ізраїль, Канада, Австралія, Росія і США, а серед співавторів – понад 90 інших країн.

Проголосивши 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту, Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени створювати освітні програми, які допомагатимуть зберігати пам’ять про цю трагедію, запобігати майбутнім актам геноциду і зберігати як історичні пам’ятки місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.

Уперше Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту був відзначений у всьому світі у 2006 році. Водночас деякі країни почали вшановувати цей день ще раніше.