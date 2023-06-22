Політика

Зеленський все ж таки підписав закон про заборону російських книжок

22 Червня 2023 11:48
37
читать на русском →
пропаганда, закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України». “Вважаю Закон правильним”, – прокоментував Зеленський.

Він також зауважив, що текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Напередодні Зеленський відповів на петицію із закликом невідкладно підписати закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції.

Президент стверджував, що є “низка застережень” щодо підписання цього закону.

За словами Зеленського, Міністерство юстиції запропонувало ветувати відповідний закон, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної російською мовою, “матимуть ознаки невідповідності” частині третій статті 10 (в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України) та частині другій статті 24 Конституції України (не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками).

МЗС України також вважає за доцільне застосувати до закону право вето. У міністерстві зазначили, що у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, зокрема свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Євросоюзу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Червня 2023 12:00
34

Зеленському доповіли про теракт, який готує Росія на ЗАЕС
22 Червня 2023 11:48
37

Зеленський все ж таки підписав закон про заборону російських книжок
22 Червня 2023 11:40
42

У розвідці прокоментували удар по  Чонгарському мосту: “Далі буде”
22 Червня 2023 11:26
79

ЗМІ: Сили оборони втрачають позиції у лісі під Кремінною
22 Червня 2023 11:06
64

Харківська “ватніца”-малолєтка розклеювала у центрі міста плакати “ХНР”
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки