Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Костіна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №12153 про звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

“Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк”, – йдеться у документі.

22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це сталося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що десятки прокурорів незаконно отримали статус інвалідності.