Політика

Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Костіна
28 Жовтня 2024 12:32
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зеленський, кадри, прокуратура
Генпрокурор України Андрій Костін / Фото: Офіс Генерального прокурора

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №12153 про звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

“Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк”, – йдеться у документі.

22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це сталося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що десятки прокурорів незаконно отримали статус інвалідності.


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