Зеленський вказав, яких змін у ЗСУ він очікує від Сирського

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 8 лютого перерахував головні зміни, які потрібні Збройним силам після призначення головнокомандувачем Олександра Сирського, серед них розв’язання проблем з логістикою та побудова дієвої системи ротації.

Про це повідомляється у зверненні Зеленського 8 лютого, передає УП.

Президент перелічив необхідні кроки, оскільки 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні сили України.

Серед них:

На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.

Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.

Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

У структурі Збройних сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

За словами Зеленського, команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями.