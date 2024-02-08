Політика

Зеленський вказав, яких змін у ЗСУ він очікує від Сирського

8 Лютого 2024 20:36
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зсу, зеленський, сирський
Володимир Зеленський / Фото ОП

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 8 лютого перерахував головні зміни, які потрібні Збройним силам після призначення головнокомандувачем Олександра Сирського, серед них розв’язання проблем з логістикою та побудова дієвої системи ротації.

Про це повідомляється у зверненні Зеленського 8 лютого, передає УП.

Президент перелічив необхідні кроки, оскільки 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні сили України.

Серед них:

  • На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.
  • Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.
  • Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.
  • Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.
  • Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
  • Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.
  • Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.
  • У структурі Збройних сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

За словами Зеленського, команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями.


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