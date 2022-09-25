Зеленський відзначив три бригади ЗСУ почесними відзнаками

Почесною відзнакою “За мужність та відвагу” відзначено такі військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України:
- 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта Прес-Служба
- 1 окрема танкова Сіверська бригада
- 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка
Про це йдеться в Указі Президента України №667/2022 від 24 вересня 2022 року.
Підрозділи ЗСУ нагороджені “з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України”.
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