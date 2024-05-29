Політика

Зеленський відвідає Францію наступного тижня

29 Травня 2024 11:58
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зеленський, франція
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України Володимир Зеленськоий відвідає Францію наступного тижня з нагоди заходів до 80-ої річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Про це повідомляє TF1.

«У мене буде можливість, коли Президент Зеленський наступного тижня приїде до Франції з нагоди «Дня Д», прийняти його і тоді дуже точно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося робити», – сказав Макрон на пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Президент Франції додав, що всі можливі варіанти щодо допомоги України будуть обговорюватися безпосередньо під час майбутнього візиту Зеленського до Франції.

Відповідаючи на запитання про нібито швидке відправлення французьких військових інструкторів в Україну, Макрон заявив, що не «коментує чутки», і засудив «нескоординовані та невдалі комунікації».


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