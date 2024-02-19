Суспільство

Зеленський відвідав українських військовослужбовців, які проходять лікування у Харкові

19 Лютого 2024 17:56
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харків, військові, зеленський
Володимир Зеленський відвідав військових у Харкові / ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військовослужбовців, які лікуються після поранень у Харкові.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Укрінформ.

“Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військовослужбовців, які лікуються у військово-медичному закладі в місті Харкові після поранень”, – йдеться у повідомленні.

Начальник закладу розповів главі держави про особливості надання екстреної медичної допомоги пораненим та організацію евакуаційних заходів. Зокрема, він поінформував про роботу передових медичних груп, які перебувають за кілька кілометрів від лінії фронту й надають першу допомогу пораненим воїнам у спеціальних мобільних комплексах.Президент оглянув реанімаційне відділення. Йому показали новітні ліжка для опікових хворих, розповіли про ефективне використання апаратів гострого діалізу.

Зеленський поспілкувався з військовими, які відновлюються після поранень. Він поцікавився перебігом лікування, самопочуттям і планами захисників.

Від імені українського народу глава держави подякував захисникам за стійкість, мужність і самовідданість, із якими вони боронили Україну й наших людей. Президент вручив воїнам державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

«Дякую вам, хлопці, за все, що ви зробили й робите. Я вам дуже вдячний. Бажаю одужання й перемоги. Дякую за службу», – сказав він.

Зеленський також поспілкувався з медичним персоналом закладу, запитав про потреби та забезпечення.

«Ви рятуєте бійців, ви – гордість нашої держави. Я бажаю вам здоров’я й перемоги – це найголовніше сьогодні», – зазначив він.

За самовідданість і високий професіоналізм, виявлені в захисті України, Президент нагородив лікарів та інших медичних працівників закладу орденами Данила Галицького та «За мужність» ІІІ ступеня.


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