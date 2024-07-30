Політика

Зеленський відвідав будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю та провів безпекову нараду на Волині 
30 Липня 2024 13:38
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Володимир Зеленський / ОПУ

30 липня Президент України Володимир Зеленський відвідав будівництво фортифікаційних споруд на Волині та провів безпекову нараду щодо північних регіонів.

Про це він повідомив у Telegram.

Він заявив, що продовжується посилення кордону в областях, які межуть із Росією та Білоруссю.

“Волинь. Будівництво фортифікацій і безпекова нарада щодо наших північних регіонів. Основна увага – захисту нашого державного кордону в областях, які межують із Росією та Білоруссю. Продовжуємо посилювати український кордон. Дякую всім, хто працює заради захисту й міцності України”, – написав Зеленський.


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