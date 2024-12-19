Зеленський відреагував на ідею Путіна влаштувати “дуель” з обстрілу Києва

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо так званої “високотехнологічної дуелі” між Росією та Заходом, яка передбачує обстріли Києва.

“Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки”, — сказав Зеленський під час пресконференції в Брюсселі.

Президент України зазначив, що для захисту енергетичної інфраструктури країна потребує ще 19 систем ППО, які могли б убезпечити понад 20 розподільчих станцій атомної генерації. “Інакше можемо залишитися без 4-5 гігават потужності”, — підкреслив він.

Пропозиція Путіна прозвучала під час “Прямої лінії”, де він заявив, що нібито немає шансів збити російські ракети “Орешник”. Він запропонував Заходу “визначити об’єкт у Києві” для перевірки роботи систем ППО та ПРО.

“Нехай вони зосередять усі свої сили ППО, а ми завдамо удару. Подивимося, що буде”, — заявив глава Кремля.