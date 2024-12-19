Українська економіка переважає над російською – The Economist

Економіка України залишається на чверть меншою порівняно з 2021 роком, але вперше з початку повномасштабного вторгнення вона демонструє перевагу над російською економікою за деякими ключовими показниками.

Про це пише The Economist.

Згідно з прогнозами Національного банку України, у 2024 році ВВП країни має зрости на 4%, а у 2025-му — на 4,3%. Валюта стабільна, а процентна ставка на рівні 13,5% залишається найнижчою за останні три роки. У той же час, у Росії очікується, що ставки можуть досягти 23%, щоб зупинити падіння рубля, а прогноз зростання ВВП на 2025 рік складає лише 0,5–1,5%. Однак Україна стикається з великими викликами, серед яких ескалація війни, скорочення ресурсів та вплив Дональда Трампа. У липні 2023 року Росія вийшла з зернової угоди, на що Україна відповіла відкриттям власного морського коридору, що дозволило відновити постачання зерна та металів, які є важливими для економіки.

Попри ці успіхи, економіка України стикається з серйозними труднощами, зокрема через дефіцит енергії, трудових ресурсів і фінансів. У грудні 2023 року Україна збільшила пропускну здатність імпорту електроенергії з ЄС до 2,1 ГВт, а багато харчових підприємств почали виробляти біогаз з відходів для власних потреб.

Енергетична система все ще потребує постійних ремонтів, і прогнозується, що дефіцит електроенергії буде становити близько 6% від загального попиту у 2025 році. Проблеми з робочою силою також залишаються серйозними: мобілізація та міграція зменшили кількість працездатного населення, і наразі на одну вакансію припадає лише 1,3 заяви, порівняно з двома у 2021 році.

Ще однією проблемою є нестача фінансування для малого бізнесу та ферм, що ускладнює їхнє функціонування. Крім того, державний бюджет продовжує бути в дефіциті: у 2025 році він може становити до 20% ВВП, а основну частину дефіциту, $38 млрд, планується покрити за рахунок зовнішніх позик.

Міжнародна підтримка залишається важливою для України: у червні 2023 року країни G7 погодили пакет допомоги на $50 млрд, але підтримка США цього плану не є гарантованою. Україна може обійтися без фінансування від США у 2025 році, завдяки внескам інших країн, а також валютним резервам, які до кінця 2024 року мають зрости до $43 млрд. Однак у разі відмови США від фінансування Україна може зіткнутися з фінансовою кризою у 2026 році.