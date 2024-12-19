Командира 211 бригади відправили під варту з заставою у 900 тисяч грн

Тернопільський міськрайонний суд ухвалив запобіжний захід для командира 211 понтонно-мостової бригади Збройних Сил України Олега Побережнюка.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд задовольнив клопотання прокурорів про взяття під варту комбрига строком на два місяці з альтернативою застави у розмірі 908 тисяч гривень. Крім того, Побережнюка було відсторонено від виконання службових обов’язків.

Побережнюка підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). За даними слідства, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва власного будинку на Хмельниччині замість виконання службових обов’язків.

Також триває розслідування за фактом можливого перевищення повноважень посадовими особами 211-ї бригади (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Йдеться про ймовірне фізичне насильство щодо підлеглих та вимагання коштів.