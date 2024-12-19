Кримінал

Командира 211 бригади відправили під варту з заставою у 900 тисяч грн
19 Грудня 2024 15:37
читать на русском →
армія, корупція, прокуратура
Командир 211-й понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк / Фото: Суспільне

Тернопільський міськрайонний суд ухвалив запобіжний захід для командира 211 понтонно-мостової бригади Збройних Сил України Олега Побережнюка.  

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.  

Суд задовольнив клопотання прокурорів про взяття під варту комбрига строком на два місяці з альтернативою застави у розмірі 908 тисяч гривень. Крім того, Побережнюка було відсторонено від виконання службових обов’язків.  

Побережнюка підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). За даними слідства, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва власного будинку на Хмельниччині замість виконання службових обов’язків.  

Також триває розслідування за фактом можливого перевищення повноважень посадовими особами 211-ї бригади (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Йдеться про ймовірне фізичне насильство щодо підлеглих та вимагання коштів.  


ТОП-новини
19 Грудня 2024 17:17

Орбан, гарантії безпеки та транзит газу: головні заяви Зеленського в Єврораді
19 Грудня 2024 18:30

Кількість загиблих на Харківщині зросла до трьох: поліція показала наслідки ракетного удару
19 Грудня 2024 18:00

Данія анонсувала 23-й пакет військової допомоги Україні
19 Грудня 2024 15:37

Командира 211 бригади відправили під варту з заставою у 900 тисяч грн
19 Грудня 2024 14:22

Українська економіка переважає над російською – The Economist
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки