Як захистити металеві ворота від корозії: покроковий гайд

Металеві ворота — це не лише функціональний елемент вашого будинку чи промислового об’єкта, але й важлива частина його зовнішнього виду. Захист від корозії є ключовим аспектом їх довговічності. Тож пропонуємо розглянути практичні рекомендації щодо того, як уникнути появи іржі та зберегти привабливий вигляд воріт на довгі роки.

Вибір моделі воріт відповідно до кліматичних умов

Першим кроком у захисті металевих воріт від корозії є правильний вибір моделі. Якщо ви проживаєте в регіоні з високою вологістю, поблизу моря або в умовах агресивного клімату, рекомендується звернути увагу на спеціальні моделі, розроблені для таких умов. Вони оснащені елементами з антикорозійним захистом і можуть витримувати підвищене навантаження від вологого чи солоного повітря.

Двері гаражні, які відповідають умовам експлуатації, зазвичай обробляються на виробництві за допомогою високоякісних лакофарбових покриттів. Заводське фарбування гарантує надійний захист поверхні. Тож вона більше не потребує додаткової обробки на місці встановлення. Однак якщо ви знаходитесь в регіоні зі складними погодними умовами, варто звернути увагу на спеціальні серії промислових воріт з додатковим захистом.

Догляд за поверхнею воріт

Хоча сучасні металеві ворота мають високу стійкість до корозії, регулярний догляд залишається важливим і сприяє підвищенню довговічності. Тож щоб захистити гаражні ворота та двері варто прислухатись до наступних рекомендацій:

Перевіряйте ворота на пошкодження. Періодично оглядайте конструкцію на предмет подряпин чи сколів фарби. У разі їх виявлення використовуйте спеціальну фарбу для відновлення покриття. Це дозволить уникнути проникнення вологи і появи корозії.

Регулярно очищуйте ворота від пилу, бруду чи залишків солей. Для цього використовуйте м’яку тканину та нейтральні мийні засоби, які не містять агресивних хімічних компонентів.

Уникайте використання воріт в приміщеннях з високим рівнем вологості, таких як автомийки чи складські приміщення з агресивними речовинами. Для таких об’єктів існують спеціальні моделі з додатковим захистом.

Гарантія та обслуговування

Щоб бути впевненим в якості і надійності воріт, слід вибирати перевіреного виробника. Наприклад, Hörmann надає гарантію на металеві ворота терміном до 10 років. Якщо під час цього періоду на поверхні з’являється іржа, важливо звернутися до офіційного представника. У разі, якщо корозія виникла через виробничий дефект, ворота можуть бути замінені безкоштовно.

Однак важливо пам’ятати, що гарантія не покриває випадки, пов’язані з порушенням умов експлуатації. Наприклад, якщо ворота були встановлені у вологому середовищі або використовувалися неналежним чином.