Суспільство

Прикордонники пояснили великі черги на митниці
19 Грудня 2024 16:03
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кордон, свято
Ілюстративне фото / ДПСУ

На українсько-польському кордоні побільшало черг через наплив пасажирів, які вирушають за кордон напередодні новорічно-різдвяних свят.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, пасажиропотік збільшився на 15%. Більшість людей прямують на виїзд, хоча кількість тих, хто в’їжджає, також зросла.

На Львівщині черги спостерігаються в пунктах пропуску “Краківець”, “Шегині” та “Рава-Руська”. Менш завантаженими залишаються “Смільниця”, “Грушів” та “Угринів”.

Прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску для скорочення часу очікування.


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