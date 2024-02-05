Зеленський відреагував на чутки про звільнення Залужного

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Однак йдеться не про одну людину, а цілий напрямок керівництва країни.

Про це глава української держави розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1.

На запитання журналіста щодо повідомлень ЗМІ про можливе звільнення командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, Зеленський відповів, що йдеться про кадрове перезавантаження не лише у військовій сфері.

“Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо тільки одну людину”, – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що думає про глобальну заміну, що стосується не лише однієї посади, а управлінського напрямку.

“Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію… тому я говорю про перезапуск, заміну. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни”, – пояснив він.