Політика

Зеленський відхилив візит Гутерріша до України через його участь у саміті БРІКС, – AFP 
25 Жовтня 2024 15:10
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Володимир Зеленський і Антоніу Гутерреш / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу у візиті в Україну після його поїздки в Росію на саміт БРІКС.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела в Офісі президента.

На саміті БРІКС, організованому Росією в Казані, Гутерріш 24 жовтня закликав до “справедливого світу” в Україні та у своїй промові перед Володимиром Путіним покласти край більш ніж дворічній війні.

Міністерство закордонних справ України та президент Зеленський розкритикували рішення генерального секретаря ООН взяти участь в саміті.

“Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру в Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це лише шкодить репутації ООН”, – зазначало МЗС.


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