Політика

Зеленський в інтерв’ю FoX News пояснив звільнення Залужного

23 Лютого 2024 07:38
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зеленський, Залужний
Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю FoX News пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та ще низки військових командирів необхідністю “перезавантаження”.

“Ми не говоримо про перезавантаження напряму, ми говоримо про те, що деякі речі ми не змінювали останнім часом. Ми маємо бути швидшими, а це означає, що ми маємо попрощатися з усією бюрократією. Ми маємо бути розумнішими, більш технологічними і, звісно, швидшими. Час – гроші, а в нашій ситуації це не гроші, а життя людей”, – сказав глава держави.

Коментуючи відставку тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський сказав, що надав йому звання Героя України, тому що той захищав країну.

Відповідаючи на запитання, чи припускає Зеленський, що Залужний може опинитися в опозиції до нього, президент сказав: “Це його вибір”.


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